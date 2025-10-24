Freitag, 24. Oktober 2025

25 Jahre KWiN-Schadstoffannahme auf Deponie Sansenhecken

Seit 2000 können Bürger im Neckar-Odenwald-Kreis Schadstoffe sicher abgeben. Die stationäre Annahme in Buchen ist ein Erfolgsmodell für gelebten Umweltschutz.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 23 Sekunden
KWiN-Mitarbeiterin Ulrike Roos bei der Schadstoffannahme im Entsorgungszentrum Sansenhecken in Buchen. Foto: KWiN

Buchen. (pm) Was vor 25 Jahren als zusätzliche Serviceleistung begann, ist heute eine feste Institution: Die stationäre Schadstoffannahme der Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (KWiN) im Wertstoffhof des Entsorgungszentrums Sansenhecken feiert Jubiläum. Seit August 2000 können die Bürger des Neckar-Odenwald-Kreises hier kostenlos und fachgerecht ihre Schadstoffe abgeben – sicher,

