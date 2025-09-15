19-Jähriger engagiert sich leidenschaftlich für Politik
Dean Mehl aus Eberstadt war beim Bürgerfest des Bundespräsidenten zu Gast.
Von Tanja Radan
Buchen."Eigentlich kann ich es kaum in Worte fassen – es war ein Tag voller Emotionen", berichtet Dean Mehl aus Eberstadt nach seiner Rückkehr aus Berlin am Sonntag im Gespräch mit der RNZ. Hinter ihm liegt ein ganz besonderes Wochenende: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender laden jedes Jahr Menschen, die sich in besonderer Weise
