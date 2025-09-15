Montag, 15. September 2025

zurück
Plus Buchen

19-Jähriger engagiert sich leidenschaftlich für Politik

Dean Mehl aus Eberstadt war beim Bürgerfest des Bundespräsidenten zu Gast.

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 6 Sekunden
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit dem portugiesischen Präsidenten Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Foto: zg

Von Tanja Radan

Buchen."Eigentlich kann ich es kaum in Worte fassen – es war ein Tag voller Emotionen", berichtet Dean Mehl aus Eberstadt nach seiner Rückkehr aus Berlin am Sonntag im Gespräch mit der RNZ. Hinter ihm liegt ein ganz besonderes Wochenende: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender laden jedes Jahr Menschen, die sich in besonderer Weise

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Tanja Radan
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.