Versunkenes Heim des Boots-Vereins Haßmersheim wieder aufgetaucht
Es war eine Gemeinschaftsaktion mit schwerem Gerät im Hafenbecken. Manches war nicht mehr zu retten.
Von Heiko Schattauer
Haßmersheim. Havarie im Hafenbecken, Untergang im Zeitlupentempo, Vereinsheim versinkt vor den Augen der Mitglieder – für das unheilvolle Szenario, das sich am Neckarufer bei Haßmersheim geboten hat, gab/gibt es viele mögliche Titel. Das Ergebnis blieb am Ende gleich, die Heimstätte des Haßmersheimer Boots-Vereins (HBV) ging ganz langsam, aber eben