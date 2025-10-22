Neues Feuerwehrhaus wird gebaut, Brücke abgerissen
Die Kostenschätzung liegt bei 4,6 Millionen Euro. Der Gemeinderat vergab die Planungsarbeiten und ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug für Leibenstadt.
Adelsheim. (joc) Die Adelsheimer schätzen und lieben ihre Feuerwehr. Bürgermeister Wolfram Bernhardt und mehrere Stadträte zollten den Wehrmännern am Montag im Gemeinderat große Wertschätzung. Aber nicht nur das: Mit der Vergabe der ersten Planungsschritte für das neue Feuerwehrgerätehaus nahm ein lange gehegter Wunsch der Adelsheimer Feuerwehr endlich Gestalt an.
Das