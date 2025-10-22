Adelsheim. (joc) Die Adelsheimer schätzen und lieben ihre Feuerwehr. Bürgermeister Wolfram Bernhardt und mehrere Stadträte zollten den Wehrmännern am Montag im Gemeinderat große Wertschätzung. Aber nicht nur das: Mit der Vergabe der ersten Planungsschritte für das neue Feuerwehrgerätehaus nahm ein lange gehegter Wunsch der Adelsheimer Feuerwehr endlich Gestalt an.

Das