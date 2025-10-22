Mittwoch, 22. Oktober 2025

zurück
Plus Adelsheim

Neues Feuerwehrhaus wird gebaut, Brücke abgerissen

Die Kostenschätzung liegt bei 4,6 Millionen Euro. Der Gemeinderat vergab die Planungsarbeiten und ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug für Leibenstadt.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 5 Minuten, 32 Sekunden
Adelsheim plant einen Neubau in der Dr.-Traugott-Bender-Straße neben dem Blockheizkraftwerk und der Gärtnerei der JVA. Am Montag vergab der Gemeinderat Planungsarbeiten hierfür. Der Neubau wird geschätzte 4,6 Millionen Euro kosten und soll 2029 fertiggestellt sein. Foto: Joachim Casel

Adelsheim. (joc) Die Adelsheimer schätzen und lieben ihre Feuerwehr. Bürgermeister Wolfram Bernhardt und mehrere Stadträte zollten den Wehrmännern am Montag im Gemeinderat große Wertschätzung. Aber nicht nur das: Mit der Vergabe der ersten Planungsschritte für das neue Feuerwehrgerätehaus nahm ein lange gehegter Wunsch der Adelsheimer Feuerwehr endlich Gestalt an.

Das

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.