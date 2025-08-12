Dienstag, 12. August 2025

"Für die Landwirtschaft und die Bevölkerung"

Minister Peter Hauk überreichte Bewilligungsbescheid für Flurneuordnung in Adelsheim. Nach 25 Jahren auf der Zielgeraden?

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 50 Sekunden
Minister Peter Hauk (3. v. r.) überreichte am Freitag einen Bewilligungsbescheid über 488.480 Euro für den Ausbau von zwei multifunktional genutzten Wirtschaftswegen auf Gemarkung Adelsheim. Foto: Liane Merkle

Adelsheim. (lm) "Ich vermute mal, nach 25 Jahren Flurneuordnung Adelsheim befinden wir uns nun auf der Zielgeraden!", sagte Bürgermeister Wolfram Bernhardt als bekennender Fan der Flurbereinigungsverfahren bei der Überreichung des mittlerweile dritten Bewilligungsbescheids zur Flurneuordnung im Sitzungssaal des Adelsheimer Rathauses.

"Man wird sehen", war die skeptische Beurteilung von

