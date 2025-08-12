Adelsheim. (lm) "Ich vermute mal, nach 25 Jahren Flurneuordnung Adelsheim befinden wir uns nun auf der Zielgeraden!", sagte Bürgermeister Wolfram Bernhardt als bekennender Fan der Flurbereinigungsverfahren bei der Überreichung des mittlerweile dritten Bewilligungsbescheids zur Flurneuordnung im Sitzungssaal des Adelsheimer Rathauses.

"Man wird sehen", war die skeptische Beurteilung von