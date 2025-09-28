Eckenberghalle wurde zum Familienparadies (plus Fotogalerie)
Viel zu erleben gab es am Samstag beim Kinder- und Familientag im Rahmen der Neckar-Odenwald-Tage in Adelsheim.
Von Kevin Retlich
Adelsheim. Fröhliches Kinderlachen, buntes Gewimmel und neugierige Augenblicke prägten am Samstag die Szenerie rund um die Eckenberghalle. Denn der Kinder- und Familientag im Rahmen der Neckar-Odenwald-Tage verwandelte Adelsheim in ein wahres Familienparadies und lockte zahlreiche Besucher an. "Wir haben ein großartiges Programm für die kleinen und großen
