Von Claus Kaiser

Mosbach. Der Kreis hatte sich gerade gefunden, da startete auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar an ihrem neuen Standort in Mosbach. Am 1. August 1973 ist man gekommen, um zu bleiben – und betreut seither von Mosbach aus die Unternehmen im Neckar-Odenwald-Kreis. Ihr 50. Jubiläum feierte die IHK nun in der Alten Mälzerei mit zahlreichen