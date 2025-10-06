Montag, 06. Oktober 2025

Plus 31. Werfertag in Hardheim

Christina Kull wirft zwei Landesrekorde

Die Athletin des TSV Buchen war im Kugelstoßen und beim Speerwurf erfolgreich.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 17 Sekunden
Beim 31. Landesoffenen Werfertag des TV Hardheim erzielten die Athleten nicht nur durchweg gute Ergebnisse, sondern auch vier neue persönliche Bestleistungen. Foto: Achim Eirich

Hardheim. (pm) Zum mittlerweile 31. Landesoffenen Werfertag hatten die Organisatoren des TV Hardheim die Leichtathleten am Tag der Deutschen Einheit eingeladen. Die Veranstaltung zählt in der Leichtathletik-Szene nicht nur zu den Topmeetings des Spätjahres im nördlichen Baden-Württemberg, sondern ist im Leichtathletiksportkreis weiterhin die einzige Veranstaltung, bei der alle Wurfdisziplinen

