Mittwoch, 08. Oktober 2025

zurück
Plus Volljährig?

In welchen Fällen es weiterhin Kindergeld gibt

Für den Nachwuchs gibt es in Deutschland Kindergeld, so viel ist klar. Was hingegen nicht jeder und jede auf dem Schirm hat: Nicht immer endet der Anspruch mit dem 18. Geburtstag des Kindes.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 08:07 Uhr 2 Minuten, 40 Sekunden

Volljährig und ausgezogen: Nur weil der Nachwuchs flügge wird, bedeutet das noch lange nicht zwangsläufig, dass es für diesen keinen Anspruch auf Kindergeld mehr gibt. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn​

Von Sabine Meuter

Nürnberg/Hannover. Ganz gleich, welches Einkommen und welches Vermögen Familien haben - Eltern erhalten für ihren Nachwuchs in Deutschland grundsätzlich Kindergeld. Seit Januar 2025 liegt die Leistung bei 255 Euro pro Monat und Kind. Dabei ist der Anspruch gar nicht ausschließlich auf Eltern limitiert. "Unter bestimmten Voraussetzungen haben auch Großeltern,