So reagieren Biker richtig auf typische Herbstgefahren
Tiefstehende Sonne, kalte feuchte Straßen und dann auch mal schlechte Sicht – damit müssen Motorradfahrer im Herbst umgehen können. Mit ein paar Tipps geht das besser.
Erfurt/Essen. (dpa-tmn) Klar, die Motorradsaison an sich ist gelaufen. Dennoch dürften noch zahlreiche sonnige Tage im Herbst zu Touren einladen. Dabei sind Biker aber besser besonders achtsam.
Das beginnt schon vor dem Losfahren, um bei Temperaturwechseln unterwegs besser begegnen zu können. Etwa, wenn es am frühen Nachmittag noch schön warm ist, dann aber zum Abend hin rasch