Erfurt/Essen. (dpa-tmn) Klar, die Motorradsaison an sich ist gelaufen. Dennoch dürften noch zahlreiche sonnige Tage im Herbst zu Touren einladen. Dabei sind Biker aber besser besonders achtsam.

Das beginnt schon vor dem Losfahren, um bei Temperaturwechseln unterwegs besser begegnen zu können. Etwa, wenn es am frühen Nachmittag noch schön warm ist, dann aber zum Abend hin rasch