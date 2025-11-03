Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Verkauft ein Händler ein Smartphone und bietet in diesem Zuge optional auch Tarife an, ist er nicht für die jeweiligen Servicebedingungen der Mobilfunkbetreiber verantwortlich. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt am Main hervor (Az. 6 U 117/24).

In dem Fall hatte ein Verbraucher auf der Homepage eines Händlers ein Smartphone gekauft