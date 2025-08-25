Montag, 25. August 2025

Vorsicht vor Steuerfalle bei Immobilienübertragung

Die Übertragung einer Immobilie - zum Beispiel auf den Nachwuchs - kann steuerlich deutlich komplexer sein, als es zunächst aussieht. Die Rede ist längst nicht nur von einer möglichen Schenkungsteuer.

Werden nicht vollständig abbezahlte Immobilien innerhalb der Spekulationsfrist übertragen, oder müssen etwa Geschwister ausgezahlt werden, kann es sich lohnen, einen Steuerexperten zurate zu ziehen. Foto: Martin Schutt/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Wenn sich im privaten Vermögen auch Immobilien befinden, stellt sich früher oder später die Frage nach deren Übertragung - etwa auf die nachfolgende Generation. Oftmals wird die Immobilie dann beim Notar auf Sohn oder Tochter überschrieben. Aus steuerlicher Sicht kann das mitunter problematisch werden - zum Beispiel, wenn Sohn oder Tochter damit auch ein noch bestehendes

