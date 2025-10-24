Samstag, 25. Oktober 2025

Plus So finden Sie Indizien

Diskriminierung im Bewerbungsprozess?

Im Bewerbungsprozess gescheitert? Wer dahinter eine Form von Diskriminierung vermutet, muss ein Indiz vorlegen, um Entschädigung und Schadenersatz geltend machen zu können.

24.10.2025 UPDATE: 25.10.2025 06:00 Uhr 1 Minute, 31 Sekunden

Alter, Geschlecht, Religion: Im Bewerbungsprozess kann es auf vielfältige Weise zu Diskriminierung kommen. Betroffene müssen das aber belegen können. (zu dpa: «Diskriminierung im Bewerbungsprozess? So finden Sie Indizien») Foto: Fabian Strauch/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Auf eine Stelle beworben und gar nicht erst eingeladen? Oder trotz guter Qualifikation abgelehnt? Bereits im Bewerbungsprozess sind Menschen, die Arbeit suchen, vor Diskriminierung gesetzlich geschützt. So verbietet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aus verschiedenen Gründen eine Ablehnung von Bewerbern und Bewerberinnen.

Folgende sogenannte "geschützte"