Montag, 25. August 2025

zurück
Plus Pollensaison noch nicht vorbei

Ambrosia-Saison - Diese Tipps helfen Allergikern

Im Spätsommer ist so langsam Schluss mit der Pollensaison? Von wegen! Nun blüht die Ambrosia - und lässt Allergikerinnen und Allergiker ganz schön leiden. Was können Betroffene tun?

25.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 08:04 Uhr 2 Minuten, 6 Sekunden
Die Pollen der Ambrosia sind besonders aggressiv. Schon vergleichsweise kleine Mengen in der Luft reichen aus, um eine allergische Reaktion auszulösen. Foto: Patrick Pleul/dpa-tmn​

Mönchengladbach/Tübingen. (dpa-tmn) Die Augen brennen und tränen, die Nase kribbelt und läuft, womöglich kommt ein lästiger Husten dazu. Das erleben Sie in diesen Tagen, wenn Sie draußen unterwegs sind - oder auch einfach nur im Garten sitzen? 

Die Übeltäterin, die diese Beschwerden auslöst, könnte die Ambrosia sein. Diese Pflanze wurde vor rund 150 Jahren aus Nordamerika eingeschleppt

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote