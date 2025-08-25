Montag, 25. August 2025

Plus Notfälle bei Tieren

Herz-Druck-Massage beim Hund will gelernt sein

Was braucht mein Vierbeiner, wenn er krampft, würgt oder gar bewusstlos wird? In Erste-Hilfe-Kursen für Hunde werden Besitzer auf den Ernstfall vorbereitet - zum Beispiel im sächsischen Halle.

25.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 08:04 Uhr 1 Minute, 24 Sekunden
Erste-Hilfe-Kurs für Hunde
Die Herz-Druck-Massage kann im Erste-Hilfe-Kurs an einem Dummyhund geübt werden.

Halle (dpa) - Für Hundebesitzer ist es schlimm mitzuerleben, wenn ihr Tier leidet. Um auf Notsituationen besser vorbereitet zu sein, können sie Erste-Hilfe-Kurse belegen. Diese werden inzwischen bundesweit von verschiedenen Trägern angeboten, etwa von Hilfsorganisationen wie den Maltesern, Johannitern oder dem Roten Kreuz, von Tierärztinnen und -ärzten sowie von örtlichen Hundevereinen. Hier

