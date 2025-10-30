Donnerstag, 30. Oktober 2025

Plus Nicht bevor der alte endet

Diese Fallstricke gibt's bei einem Wechsel der Kfz-Versicherung

Wer seine Kfz-Versicherung wechselt, sollte den neuen Vertrag erst abschließen, bevor der alte endet. Auch Details wie Schadenfreiheitsklasse und Deckungssumme sind entscheidend.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 08:09 Uhr 1 Minute, 10 Sekunden
Drum prüfe, wer sich trennen will: Wer bei seinem alten Kfz-Versicherer kündigen will, beachtet zuvor besser ein paar Dinge. Foto: Jonas Walzberg/dpa-tmn​

Hamburg. (dpa-tmn) So einige dürften es tun: Sie stellen einmal im Jahr ihre Kfz-Versicherung auf den Prüfstand und vergleichen die bestehende Police mit den Angeboten anderer Anbieter. Nicht selten kommt es vor, dass sie einen anderen Versicherer mit einem günstigeren Preis-Leistungs-Verhältnis finden und daher wechseln möchten. Doch Vorsicht – hierbei lauern Fallstricke.

"Ein häufiger