Montag, 03. November 2025

zurück
Plus Krankheiten

Grippe und Covid erhöhen Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko

Herzinfarkt nach Grippe? Neue Zahlen zeigen, wie stark manche Infektionen das Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen – und wie Impfungen schützen können.

01.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 07:53 Uhr 1 Minute, 58 Sekunden
Grippe
Eine Grippe kann Folgen nach sich ziehen. (Illustration)

Los Angeles (dpa) - Grippeviren und Coronaviren erhöhen Forschern zufolge kurz nach der Infektion deutlich das Risiko für akute Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So steigt das Risiko eines Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls nach einer Infektion mit einem Grippevirus auf das Vier- bis Fünffache. Bei Sars-Cov-2 erhöht sich das Risiko eines Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls jeweils auf etwa das