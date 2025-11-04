Was kann der Leapmotor B10?
Auch wenn es optische Ähnlichkeiten gibt, muss sich Porsche vor dem SUV aus China nicht fürchten. Aber für Opel & Co dürfte der Leapmotor B10 dafür umso gefährlicher werden.
Von Thomas Geiger
Berlin. (dpa-tmn) Es tut sich mal wieder was an der Preisfront, und so wird auch für Familien das Elektroauto wieder ein bisschen bezahlbarer. Denn wenn Leapmotor jetzt als drittes Modell den B10 an dem Start bringt, gibt es ein solides SUV in der Kompaktklasse plötzlich schon ab 29.900 Euro.
Damit unterbietet das von Stellantis nach Europa geholte China-Startup