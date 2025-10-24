Samstag, 25. Oktober 2025

Plus Kipp und Co.

Diese drei Lüftefehler sollten Sie vermeiden

Richtig lüften: Das kann das Schimmelrisiko senken – und wirkt bisweilen wie eine Wissenschaft für sich. Typische Fehler, Fallstricke und wie man es besser macht.

24.10.2025 UPDATE: 25.10.2025 06:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Rund ums Lüften und Heizen gibt es viele Mythen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Regelmäßiges Lüften ist wichtig - damit schlechte Luft und Schadstoffe die Wohnung verlassen. Und es kann das Schimmelrisiko senken – wenn man es richtig macht. Dafür sollten Sie diese Fehler aber lieber bleibenlassen:

1. Fehler: Mehrere Räume über einen Raum lüften

Auch wenn es womöglich manchmal praktisch scheint, um keine kalte Luft ins Zimmer zu holen: