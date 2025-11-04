Berlin. (dpa-tmn) Die Pfanne steht plötzlich in Flammen oder der Vorhang im Wohnzimmer brennt - eine Horrorvorstellung. Umso wichtiger ist es, dass Sie wissen, wie Sie in so einer Situation richtig reagieren.

"Bricht ein Brand in der Wohnung aus, heißt es: Möglichst löschen, aber nur, wenn man sich nicht selbst in Gefahr bringt", sagt Hermann Dinkler, Experte für Brandschutz