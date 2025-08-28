Von Larissa Schwedes

Hanover. (dpa) Junge Erwachsene sind heute im Schnitt deutlich unglücklicher als sie es jahrelang waren. Ein Team um den Glücksforscher David Blanchflower vom Dartmouth College in Hanover (USA) beschreibt im Fachjournal "PLOS One" eine Trendwende. Lange ließ sich demnach die Unzufriedenheit von Menschen in einer Art Hügel darstellen: Sie nahm mit einigen