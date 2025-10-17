Freitag, 17. Oktober 2025

zurück
Plus Identitätsdiebstahl

Wenn Betrüger auf Ihren Namen einkaufen

Ein Identitätsdiebstahl kann unangenehme Folgen haben - manche davon sind nicht einmal sofort ersichtlich. Wie Betroffene jetzt vorgehen sollten, damit ihnen keine Nachteile entstehen. 

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 08:17 Uhr 1 Minute, 10 Sekunden
Hat jemand Fremdes auf Ihren Namen im Internet eingekauft? Dann kann das unangenehme Folgen haben. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Berlin/Wiesbaden. (dpa-tmn) Hat irgendjemand etwas in Ihrem Namen eingekauft oder Verträge abgeschlossen, ohne zu bezahlen? Etwa jedem vierten Menschen (24 Prozent) in Deutschland ist das schon einmal passiert, zeigt eine Umfrage Deutschlands größter Auskunftei, der Schufa. 

Wenn Opfer von Identitätsdiebstahl im Anschluss beherzt handeln, können sie für den wirtschaftlichen