Montag, 01. September 2025

zurück
Plus Eine Legende auf vier Rädern

Der Mazda MX-5 ist im RNZ-Autotest

Der Kofferraum ist ein Hauch von Nichts. 115 Liter passen rein. Für einen kurzen Abstecher zum benachbarten Supermarkt reicht das.

28.08.2025 UPDATE: 16.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Schnittiger Flitzer: Der Mazda MX-5 Roadster liegt perfekt auf der Straße. Mit 1003 Kilogramm ist er ein echtes Leichtgewicht. Foto: dpa

Von Daniel Hund

Heidelberg. Ein Roadster in seiner reinsten Form? Stimmt, die sind mittlerweile schwer zu finden. Am ehesten noch auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Aber es gibt tatsächlich noch Auto-Firmen, die ein Herz für Sonnenanbeter haben. Für Autofahrer, die eins mit der Straße sein wollen. Ein heißer Tipp: Genau diese Leute sollten mal beim nächstem Mazda-Vertragspartner

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Daniel Hund
Sportredakteur
zu unseren Autoren  