Diese Ganzjahresreifen taugen was
Ganzjahresreifen können laut AvD-Test inzwischen für viele Autofahrer eine echte Alternative sein. Wie die besten Modelle im Vergleich abschneiden, zeigt der aktuelle Test von drei gängigen Größen.
Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Ja, noch ist Sommer, doch der Herbst steht schon in den Startlöchern. Es dauert nicht mehr lange, bis für viele wieder die saisonale Reifenwechselsaison startet. Es sei denn, es drehen sich Ganzjahresreifen am Auto. Dann bleibt einem das saisonale Wechselballett erspart.
Die auch Allwetterreifen genannten Pneus können ihre Vorteile vor allem in gemäßigten
