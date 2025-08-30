Montag, 01. September 2025

Plus Ausbrüche mit unklarer Ursache

Häufung von Ehec-Infektionen - wie gefährlich ist das?

Ehec-Bakterien können schwere Erkrankungen verursachen. Aktuell gibt es Fälle in Mecklenburg-Vorpommern und in Seniorenheimen in Belgien. Ist das Zufall - oder gibt es eine gemeinsame Quelle?

30.08.2025 UPDATE: 01.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 13 Sekunden
EHEC-Bakterien
Die Quelle der aktuellen Infektionen ist in keinem der Fälle bekannt. (Archivbild)

Berlin (dpa) - In Mecklenburg-Vorpommern stieg die Zahl erfasster Ehec-Infektionen zuletzt auf 17, betroffen sind vor allem Kinder - mehrere wurden auf Intensivstationen betreut. In belgischen Seniorenheimen erkrankten etwa 20 Menschen an den Bakterien, mindestens vier Menschen starben laut der flämischen Behörde für Pflege und Gesundheit. Die Infektionsquelle ist jeweils noch

