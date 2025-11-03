Montag, 03. November 2025

Plus Arbeitsrecht

Habe ich Anspruch auf Weihnachtsgeld?

Schöne Bescherung vom Arbeitgeber: Weihnachtsgeld bereitet allen eine Freude. Doch einen Anspruch gibt es nicht in allen Fällen.

03.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 07:53 Uhr 1 Minute, 15 Sekunden
Ob es Weihnachtsgeld gibt oder nicht, kann im Tarif- oder Arbeitsvertrag festgehalten sein. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn​

Gütersloh. (dpa-tmn) Das Jahresende naht und damit auch die Weihnachtszeit. Für manche gibt es da noch eine zusätzliche Bescherung vom Arbeitgeber: Weihnachtsgeld. Doch wer hat eigentlich Anspruch darauf? Kann das jeder bekommen?

Anspruch auf Weihnachtsgeld: Was steht im Vertrag?

"Eine Anspruchsgrundlage kann etwa ein Tarifvertrag oder ein Arbeitsvertrag sein", erklärt Johannes