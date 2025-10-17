Verstopftes Klo und müffelnder Abfluss - was hilft wirklich?
Müffelnder Ausguss, verstopfte Toilette, tropfender Wasserhahn: Manche Alltagsprobleme kann man mit einfachen Tricks lösen. Und manchmal sollte man besser den Klempner rufen - eine Entscheidungshilfe.
Von Anke Dankers
Bonn/Düsseldorf. (dpa-tmn) Hilfe, das Klo ist verstopft! Jetzt ist guter Rat gefragt. Doch muss ich in solchen Fällen gleich einen Fachdienst rufen oder kann ich mir selbst helfen? Es kommt darauf an.
In einigen Fällen führt kein Weg an professioneller Hilfe vorbei. "Insbesondere wenn die Arbeiten die Wasserzuleitungen, also das Frischwasser,