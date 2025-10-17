Von Anke Dankers

Bonn/Düsseldorf. (dpa-tmn) Hilfe, das Klo ist verstopft! Jetzt ist guter Rat gefragt. Doch muss ich in solchen Fällen gleich einen Fachdienst rufen oder kann ich mir selbst helfen? Es kommt darauf an.

In einigen Fällen führt kein Weg an professioneller Hilfe vorbei. "Insbesondere wenn die Arbeiten die Wasserzuleitungen, also das Frischwasser,