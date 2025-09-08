Dienstag, 09. September 2025

Plus Bezahlen

Warum Cash noch immer King sein kann

Sicherheit, Rendite und Flexibilität: Wer diese Ziele mit seiner Investmentstrategie verfolgt, sollte clever investieren. Dazu gehört es auch, eine strategische Cash-Reserve zurückzuhalten.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 08:14 Uhr 1 Minute, 34 Sekunden
Einen Teil seines Vermögens sollte man für laufende Ausgaben und Notfälle verfügbar halten. Foto: Jan Woitas/dpa-tmn​

Münster/Hamburg. (dpa-tmn) Das gesamte Vermögen ausschließlich auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto liegen lassen? Nicht die beste Idee. Denn überall dort, wo Kapital nicht oder nur geringfügig verzinst wird, schmälert die Inflation Stück für Stück die Kaufkraft - das Geld wird weniger Wert. Die Schlussfolgerung, das gesamte Ersparte stattdessen mit Aussicht auf gute Renditen etwa an der Börse zu

