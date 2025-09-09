Sie verkaufen zwar mehr Kombis als die meisten anderen Marken, haben aber für die Generation E bislang nur SUV parat. Das will Skoda bald ändern und schürt die Lust auf einen elektrischen Lademeister.

Bislang haben sie zwar nur SUV elektrifiziert und auch der Epiq als nächster Skoda mit Elektromotor wird ein Geländewagen. Doch die tschechische VW-Tochter hat auch andere Segmente im Sinn.

Sie will als Nächstes ihre Kombi-Expertise in die Ära des Elektroautos übertragen. Dafür haben sie in München zur IAA (9. bis 14. September) die Studie Vision O enthüllt, die einen Ausblick auf einen elektrischen Octavia für den Beginn des nächsten Jahrzehnts geben soll.

Zur Größe gibt es schon ein paar Details

Während sie zu Akku und Antrieb des auf einer neuen Konzernplattform aufgebauten Kombis noch keine Angaben machen, gibt es zu Abmessungen und Ambiente bereits erste Details. So misst die Studie 4,85 Meter und bietet Platz für mehr als 650 bis 1.700 Liter Gepäck.

Außerdem gibt es laut Skoda ein neues Cockpit mit einem durchgehenden Display sowie ein paar neue Extras. Erstmals integriert Skoda einen Kühlschrank und macht Musik über einen handlichen Bluetooth-Lautsprecher auch tragbar.