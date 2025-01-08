Berlin (dpa) - Kalte Temperaturen bedeuten für Autofahrerinnen und Autofahrer: vereiste Scheiben. Wer in der Winterzeit sicher unterwegs sein will, sollte jedoch auch die Scheibenwischer im Blick haben. Sie können festfrieren. Der Auto Club Europa (ACE) gibt Tipps, wie man das verhindert.

Spezielle Überzüge oder weiche Folie

Damit man am frühen Morgen nicht mit