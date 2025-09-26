Freitag, 26. September 2025

Plus SUV-Elektro

Opel Frontera Edition im RNZ-Autotest

Opel hat sich zum Ziel gesetzt, fünftürige Vielseitigkeit mit erschwinglicher Hybridtechnik zu verknüpfen.

26.09.2025 UPDATE: 26.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 3 Sekunden
Der Name Frontera suggeriert, es mit einem alten Bekannten zu tun zu haben, dabei handelt es sich technisch um ein brandneues Modell.

Von Axel F. Busse

Heidelberg. Seit Opel zum Stellantis-Konzern gehört, ringt die deutsche Traditionsmarke um ihre Identität. Ob die Wiederbelebung des Modellnamens Frontera mehr Eigenständigkeit bedeutet, muss der Crossland-Nachfolger im Praxistest beweisen. Dabei steht er nicht nur mit dem Plattform-Bruder Citroën C3 Aircross im Wettbewerb, sondern mit einer Fülle von

