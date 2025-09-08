Porsche 911 Turbo S wird Hybrid
Auch der Porsche 911 flirtet immer heftiger mit der Elektrifizierung: Der überarbeitete Turbo S bekommt deshalb jetzt ebenfalls einen Hybridantrieb. Priorität hat dabei aber die Performance.
Stuttgart. (dpa-tmn) Porsche macht den 911 weiter fit für den Flirt mit der Generation E. Zwar bleibt ein rein elektrischer Antrieb für den Sportwagen noch immer außen vor. Doch während der laufenden Modellpflege wird jetzt auch der Turbo S immerhin zum Hybriden aufgerüstet. Das Top-Modell der Baureihe gibt nach Angaben des Herstellers seinen Einstand in dieser Woche auf der IAA in München (9.
