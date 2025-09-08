Stuttgart. (dpa-tmn) Porsche macht den 911 weiter fit für den Flirt mit der Generation E. Zwar bleibt ein rein elektrischer Antrieb für den Sportwagen noch immer außen vor. Doch während der laufenden Modellpflege wird jetzt auch der Turbo S immerhin zum Hybriden aufgerüstet. Das Top-Modell der Baureihe gibt nach Angaben des Herstellers seinen Einstand in dieser Woche auf der IAA in München (9.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote