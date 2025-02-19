Montag, 15. September 2025

So suchen Autohersteller nach mehr Reichweite für E-Autos

Mehr Reichweite bei Elektroautos bedeutet nicht unbedingt einen größeren Akku. Einige Hersteller drehen an den kleinsten Stellschrauben, um Energie zu sparen. Aber auch Autofahrer können etwas tun.

19.02.2025 UPDATE: 19.02.2025 08:05 Uhr 3 Minuten, 32 Sekunden

Ganzheitlich betrachtet: Bei der Suche nach mehr Reichweite für E-Autos geht es nicht immer und ausschließlich um größere Akkus. Foto: Silas Stein/dpa​

Von Fabian Hoberg

München/Stuttgart. Es gibt viele Möglichkeiten, die Reichweite eines Elektroautos zu erhöhen. Die einfachste Lösung: einen größeren Akku mit mehr Energie zu installieren. Nachteil: Das Auto wird teurer und schwerer. Bleibt also nur, Energie zu sparen. Heizung oder Klimaanlagen lassen sich abschalten. Doch wer will frieren oder schwitzen? 

Auf Fahrzeugseite lässt

