Von Fabian Hoberg

München/Stuttgart. Es gibt viele Möglichkeiten, die Reichweite eines Elektroautos zu erhöhen. Die einfachste Lösung: einen größeren Akku mit mehr Energie zu installieren. Nachteil: Das Auto wird teurer und schwerer. Bleibt also nur, Energie zu sparen. Heizung oder Klimaanlagen lassen sich abschalten. Doch wer will frieren oder schwitzen?

Auf Fahrzeugseite lässt