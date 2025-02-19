So suchen Autohersteller nach mehr Reichweite für E-Autos
Mehr Reichweite bei Elektroautos bedeutet nicht unbedingt einen größeren Akku. Einige Hersteller drehen an den kleinsten Stellschrauben, um Energie zu sparen. Aber auch Autofahrer können etwas tun.
Von Fabian Hoberg
München/Stuttgart. Es gibt viele Möglichkeiten, die Reichweite eines Elektroautos zu erhöhen. Die einfachste Lösung: einen größeren Akku mit mehr Energie zu installieren. Nachteil: Das Auto wird teurer und schwerer. Bleibt also nur, Energie zu sparen. Heizung oder Klimaanlagen lassen sich abschalten. Doch wer will frieren oder schwitzen?
Auf Fahrzeugseite lässt
