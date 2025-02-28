Autopflege nach dem Winter
Der Frühling naht - Sie sind müde? Nix da, höchste Zeit für den Frühjahrsputz am Auto! Mit diesen sieben Tipps entfernen Sie Winterrückstände. Das sorgt für Frische und dient auch dem Werterhalt.
Von Peter Löschinger
Köln. (dpa-tm) Klar, wer sein Auto liebt, hat es auch während der Wintermonate hin und wieder durch die Waschstraße gefahren. Aber das Großreinemachen? Das ist eher ein Fall für den Frühling - und der steht vor der Tür. Und auch ein milder Winter kann dem Auto außen und innen durch Salz, Schmutz und Feuchtigkeit ordentlich zusetzen. Denn ein gepflegtes Auto erhöht
