Plus Die sieben wichtigsten Schritte

Autopflege nach dem Winter

Der Frühling naht - Sie sind müde? Nix da, höchste Zeit für den Frühjahrsputz am Auto! Mit diesen sieben Tipps entfernen Sie Winterrückstände. Das sorgt für Frische und dient auch dem Werterhalt.

28.02.2025 UPDATE: 28.02.2025 08:17 Uhr 2 Minuten, 41 Sekunden
Bevor man die Wischer gleich austauscht, sollte man die Wischerblätter gründlich reinigen - danach arbeiten sie womöglich wieder tadellos. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa

Von Peter Löschinger

Köln. (dpa-tm) Klar, wer sein Auto liebt, hat es auch während der Wintermonate hin und wieder durch die Waschstraße gefahren. Aber das Großreinemachen? Das ist eher ein Fall für den Frühling - und der steht vor der Tür. Und auch ein milder Winter kann dem Auto außen und innen durch Salz, Schmutz und Feuchtigkeit ordentlich zusetzen. Denn ein gepflegtes Auto erhöht

