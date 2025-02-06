Vier wichtige Heizungsregeln 2025 auf einen Blick
Viele Heizungsanlagen müssen 2025 effizienter und umweltschonender laufen. Manchmal reicht dafür eine Prüfung aus, mitunter muss auch nachgebessert werden. Selbst ein Tausch ist nicht ausgeschlossen.
Von Christoph Jänsch
Stuttgart. (dpa-tmn) Heizungsgesetz hier, Erneuerbare-Energien-Gesetz da, Bundes-Immissionsschutzgesetz dort: Bei all den gesetzlichen Vorschriften und Neuerungen können Verbraucherinnen und Verbraucher schon mal ins Grübeln geraten, was sie denn in Sachen Heizen 2025 beachten müssen. Oder wissen Sie, welche Pflichten und Veränderungen Sie in diesem Jahr
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+