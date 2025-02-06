Donnerstag, 25. September 2025

Plus Was gilt nun?

Vier wichtige Heizungsregeln 2025 auf einen Blick

Viele Heizungsanlagen müssen 2025 effizienter und umweltschonender laufen. Manchmal reicht dafür eine Prüfung aus, mitunter muss auch nachgebessert werden. Selbst ein Tausch ist nicht ausgeschlossen.

06.02.2025 UPDATE: 06.02.2025 08:17 Uhr 3 Minuten, 13 Sekunden
Erfüllt Ihre Heizung alle im Jahr 2025 geltenden Bedingungen? In einigen Fällen müssen Überprüfungen das sicherstellen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn​

Von Christoph Jänsch

Stuttgart. (dpa-tmn) Heizungsgesetz hier, Erneuerbare-Energien-Gesetz da, Bundes-Immissionsschutzgesetz dort: Bei all den gesetzlichen Vorschriften und Neuerungen können Verbraucherinnen und Verbraucher schon mal ins Grübeln geraten, was sie denn in Sachen Heizen 2025 beachten müssen. Oder wissen Sie, welche Pflichten und Veränderungen Sie in diesem Jahr

