Flexible Stromnutzer können kräftig sparen
Sie haben ein E-Auto, eine Wärmepumpe oder verbrauchen aus anderen Gründen im Alltag sehr viel Strom? Dann können Sie womöglich ordentlich Stromkosten sparen. Was Sie dazu wissen müssen.
Von Isabelle Modler
Berlin. (dpa-tmn) Es klingt paradox, aber: Wer viel Strom verbraucht, kann kräftig sparen. Möglich ist dies mit dynamischen Stromtarifen. Oft sind mehrere Hundert Euro im Jahr drin, wie Berechnungen des Ratgeberportals Finanztip zeigen. Doch eins nach dem anderen.
Was genau sind dynamische Stromtarife?
Der Strompreis besteht aus einem
