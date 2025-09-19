Samstag, 20. September 2025

Plus Stromkosten

Flexible Stromnutzer können kräftig sparen

Sie haben ein E-Auto, eine Wärmepumpe oder verbrauchen aus anderen Gründen im Alltag sehr viel Strom? Dann können Sie womöglich ordentlich Stromkosten sparen. Was Sie dazu wissen müssen.

19.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 06:00 Uhr 2 Minuten, 41 Sekunden
Intelligenter Zähler: Ein Smart Meter ist die Voraussetzung, um dynamische Stromtarife nutzen zu können. Foto: Markus Scholz/dpa-tmn​

Von Isabelle Modler

Berlin. (dpa-tmn) Es klingt paradox, aber: Wer viel Strom verbraucht, kann kräftig sparen. Möglich ist dies mit dynamischen Stromtarifen. Oft sind mehrere Hundert Euro im Jahr drin, wie Berechnungen des Ratgeberportals Finanztip zeigen. Doch eins nach dem anderen.

Was genau sind dynamische Stromtarife? 

Der Strompreis besteht aus einem

