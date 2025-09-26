Freitag, 26. September 2025

Plus Selbstbestimmt Wohnen

Barrierefrei Wohnen - Anregungen für die eigenen vier Wände

Möglichst lange selbstbestimmt Wohnen und in den eigenen vier Wänden alt werden – das wünschen sich viele Menschen. Tipps, worauf es ankommt, damit der Wunsch auch wahr werden kann. 

26.09.2025 UPDATE: 26.09.2025 08:06 Uhr 3 Minuten, 5 Sekunden
Intelligente Assistenztechniken können den Pflegealltag erleichtern - häufig sind sie per Smartphone steuerbar. Foto: Armin Weigel/dpa-tmn

Von Anke Dankers

Berlin/Düsseldorf. (dpa-tmn) Im eigenen Bett aufwachen, den erster Kaffee am heimischen Küchentisch trinken und dann ohne Hindernisse duschen - viele Menschen möchten ihren Lebensabend zu Hause verbringen. 

Doch Wohnungen und Häuser sind oft nicht altersgerecht. Wie gelingt selbstbestimmtes Wohnen im Alter dennoch? Welche Maßnahmen kann man vorbeugend

