Berlin. (dpa-tmn) Kann ich in meiner Wohnung bleiben? Muss Oma irgendwann umziehen? Wenn sich Menschen und ihre Angehörige solche Fragen stellen, ist es wichtig, dass sie in einen offenen Dialog treten. Am besten sucht man sich zusätzlich Rat, wie das Zuhause altersgerecht gestaltet werden kann.

"Es ist grundsätzlich wichtig, sich frühzeitig Gedanken zu machen. Vielen Menschen