Beim Hausbau an genügend Steckdosen und die Zukunft gedacht?
Irgendwann kommt beim Hausbau die Frage: Wie viele Steckdosen pro Raum brauchen wir? Tipps, worauf es der Planung der Elektroinstallation ankommt.
Von Katja Fischer
Offenbach. Strom brauchen wir im Haushalt in vielen Bereichen - etwa für die Waschmaschine, die Kaffeemaschine, aber auch zum Laden des Handys oder Tablets. Teilweise auch zum Heizen oder zum Bereitstellen von warmem Wasser und immer öfter auch zum Aufladen des E-Autos.
Waren früher zwei, drei Steckdosen pro Zimmer vollkommen ausreichend, müssen es heute häufig
