So klappt's mit der Aussaat auf der Fensterbank

Falsches Gießen, schlechte Erde, zu viel Wärme: Jungpflanzen sind empfindlicher als gedacht. Sieben Punkte, die man bei der Anzucht in Wohnräumen beachten muss.

20.02.2025 UPDATE: 20.02.2025 08:18 Uhr 3 Minuten, 22 Sekunden
Anzucht auf dem Fensterbrett: In Sachen Belichtung eignet sich für zarte Pflänzchen am besten ein Platz am Ost- oder Westfenster. (zu dpa: «So klappt's mit der Aussaat auf der Fensterbank») Foto: Britta Pedersen/dpa-tmn​

Von Dorothée Waechter

Tegernbach/Füchtorf. (dpa-tmn) Die Tage werden wieder länger und so wächst die Vorfreude auf den nahenden Frühling. Es ist die Zeit der Aussaat. Auf keinen Fall will man zu spät sein mit der Pflanzenkinderstube. Da nicht jeder ein Gewächshaus zu Hause hat, nutzen viele die Fensterbank zur Anzucht. 

In diesen Wochen sprießen in den sozialen Medien die

