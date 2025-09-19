Frankfurt am Main. (dpa-tmn) Kartoffeln, Bohnen und Co. sind schon geerntet - doch es gibt auch Gemüsearten, die man jetzt noch anbauen kann. Während einige davon sogar dieses Jahr noch reif für die Ernte sind, überwintern andere im Beet. Der Industrieverband Agrar (IVA) erklärt, welche Gemüsearten jetzt noch in die Erde können.

Schnell wachsendes Gemüse säen

Wer