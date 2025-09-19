Was kann im September noch ins Beet?
Spinat, Rucola oder Winterzwiebeln: Wer jetzt noch sät, kann im Herbst knackfrisch ernten - oder das Beet clever für den Frühling vorbereiten. Diese Gemüse dürfen jetzt in die Erde.
Frankfurt am Main. (dpa-tmn) Kartoffeln, Bohnen und Co. sind schon geerntet - doch es gibt auch Gemüsearten, die man jetzt noch anbauen kann. Während einige davon sogar dieses Jahr noch reif für die Ernte sind, überwintern andere im Beet. Der Industrieverband Agrar (IVA) erklärt, welche Gemüsearten jetzt noch in die Erde können.
Schnell wachsendes Gemüse säen
Wer
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+