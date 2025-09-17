Heizkosten einsparen - so gelingt es mit wenig Aufwand
Die Energiepreise sind in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen. Wer Wärmeverluste vermeiden und so Heizkosten sparen will, kann zu Beginn der Heizsaison ein paar einfache Handgriffe durchführen.
Düsseldorf/Berlin. (dpa-tmn) Der Anteil der Heizenergie am gesamten Energieverbrauch im Haushalt liegt zwischen 70 und 90 Prozent, schreibt die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online. Es lohnt sich also beim Heizen genauer hinzuschauen - zumal die Energiepreise in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind.
Wer Wärmeverluste zu Hause vermeiden will, sollte die Zeit, bevor
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+