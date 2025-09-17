Mittwoch, 17. September 2025

zurück
Plus Energiekosten

Heizkosten einsparen - so gelingt es mit wenig Aufwand

Die Energiepreise sind in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen. Wer Wärmeverluste vermeiden und so Heizkosten sparen will, kann zu Beginn der Heizsaison ein paar einfache Handgriffe durchführen.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 08:14 Uhr 1 Minute, 32 Sekunden
Saubere Heizkörper: Staub und Schmutz mindern die Wärmeabgabe und sollten regelmäßig entfernt werden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Düsseldorf/Berlin. (dpa-tmn) Der Anteil der Heizenergie am gesamten Energieverbrauch im Haushalt liegt zwischen 70 und 90 Prozent, schreibt die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online. Es lohnt sich also beim Heizen genauer hinzuschauen - zumal die Energiepreise in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind. 

Wer Wärmeverluste zu Hause vermeiden will, sollte die Zeit, bevor

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote