Zahnseide im Test - Eine Frage des Wachses
Problematisches Teflon, kritisches Wachs und viel zu viel Plastik: Wie schneiden Zahnseide-Produkte im Test ab und worauf sollte man beim Kauf achten?
Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Sie geht dahin, wo die Zahnbürste nicht hinkommt: Der Job von Zahnseide ist es, die Zahnzwischenräume zu reinigen - egal wie eng die Zähne stehen und egal, ob jemand eine Zahnspange trägt oder Zahnersatz. Doch sind alle Zahnseiden gleich gut?
Nein, sagt die Zeitschrift "Öko-Test", die Zahnseide-Produkte untersucht hat. Von 54 getesteten Produkten schnitten nur
