Museumsbesuch auf Rezept
Cézanne oder Picasso auf Rezept? In einigen Ländern ist das längst Realität. Vielleicht führt auch in Deutschland der Weg zur Genesung bald nicht mehr in die Apotheke – sondern ins Museum.
Von Sabine Glaubitz
Paris/Berlin. (dpa) Statt Tabletten ein Ticket: Vor über zehn Jahren begann in Großbritannien ein Experiment, das heute weltweit Nachahmer findet – von Kanada über Belgien bis Frankreich. Ärztinnen und Ärzte verschreiben kostenlos Museumsbesuche - gegen Stress, Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Und Deutschland? Hier steckt die Idee noch in den
