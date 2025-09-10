Mittwoch, 10. September 2025

Plus Bald auch in Deutschland?

Museumsbesuch auf Rezept

Cézanne oder Picasso auf Rezept? In einigen Ländern ist das längst Realität. Vielleicht führt auch in Deutschland der Weg zur Genesung bald nicht mehr in die Apotheke – sondern ins Museum.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 08:11 Uhr 3 Minuten, 6 Sekunden

Das Bode-Museum mit dem Münzkabinett und die Monbijoubrücke am Abend in Berlin. In Zusammenarbeit mit der Charité erprobt das Museum das Projekt «Das heilende Museum». Ein Schritt zum Museumsbesuch auf Rezept? Foto: Jens Kalaene/dpa​

Von Sabine Glaubitz

Paris/Berlin. (dpa) Statt Tabletten ein Ticket: Vor über zehn Jahren begann in Großbritannien ein Experiment, das heute weltweit Nachahmer findet – von Kanada über Belgien bis Frankreich. Ärztinnen und Ärzte verschreiben kostenlos Museumsbesuche - gegen Stress, Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Und Deutschland? Hier steckt die Idee noch in den

