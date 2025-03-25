Von Benjamin Siebert und Florian Lütticke

Berlin. (dpa-tmn) Ob "Scrabble", Kreuzworträtsel oder sogar die Show "Glücksrad" im Fernsehen: Wortspiele sind allgegenwärtig und faszinierten schon immer. Doch 2015 erhielten sie noch einen Extra-Schub: Da erschien "Codenames" und wurde im Jahr darauf prompt "Spiel des Jahres". Spätestens seitdem sind Wortspiele im Trend.

"Ja, das kann