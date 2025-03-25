Montag, 15. September 2025

Plus Wunderbare Wortspiele

Konkurrenz für "Scrabble" und Co.

Buchstabieren, Assoziieren, Kombinieren: Mit Sprache lässt sich nicht nur vieles ausdrücken - auch spielen kann man mit ihr ganz vortrefflich. Diese modernen Brettspiele sind dafür perfekt geeignet.

25.03.2025
«Werwörter» bedient sich des Prinzips des berühmten Partyspiels «Werwölfe» - und verwandelt es zu einem Wortspiel. Foto: Wolfgang Kumm/dpa​

Von Benjamin Siebert und Florian Lütticke

Berlin. (dpa-tmn) Ob "Scrabble", Kreuzworträtsel oder sogar die Show "Glücksrad" im Fernsehen: Wortspiele sind allgegenwärtig und faszinierten schon immer. Doch 2015 erhielten sie noch einen Extra-Schub: Da erschien "Codenames" und wurde im Jahr darauf prompt "Spiel des Jahres". Spätestens seitdem sind Wortspiele im Trend.

