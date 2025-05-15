Donnerstag, 11. September 2025

zurück
Plus OECD

Was die wachsende Bildschirmzeit mit Kindern macht

Achtjährige, die stundenlang am Bildschirm kleben - vor einigen Jahren noch undenkbar, inzwischen beim Nachwuchs aber Realität. Was sind die Folgen?

15.05.2025 UPDATE: 15.05.2025 11:04 Uhr 3 Minuten, 7 Sekunden
Symbolbild - Smartphone-Nutzung bei Kindern
Was digitale Medien mit Kindern machen (Foto-Illustration).

Paris. (dpa) Kinder und Jugendliche verbringen immer früher immer mehr Zeit am Bildschirm - sei es für Tiktok, Online-Spiele oder zum Lernen. Deutsche Jugendliche stechen mit besonders intensiver Nutzung hervor. Depressionen, ein ungesundes Körperbild oder Einsamkeit können die Folgen sein, warnt eine neue Studie der OECD - auch wenn die Forschungslage nicht immer klar ist.

Was die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote