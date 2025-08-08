Pizza und Burger gehören für viele zu den absoluten Wohlfühlgerichten. Warum also nicht einfach mal beides kombinieren? Das dachte sich auch Food-Bloggerin Anja Würfl ("die-frau-am-grill.de") und kreierte eine leckere Grill-Idee – den Pizza-Burger. "Es entstand ein Rezept, das optisch überrascht, geschmacklich überzeugt und sich perfekt für entspannte Abende mit Freunden eignet", sagt Würfl.

Zwei Welten, ein Geschmackserlebnis

Sie erklärt ihre überraschend simple Idee: "Ein rustikales Hamburgerbrötchen wird zur Pizzabasis, belegt mit fruchtigem Tomatenketchup, geschmolzenem Mozzarella und mediterranen Zutaten wie Minisalami, Oliven und Cocktailtomaten." Statt den Belag auf einem klassischen Pizzateig zu verteilen, kommt er auf die Brötchenhälften – und nach dem Überbacken werden sie ganz einfach zusammengelegt. "So entsteht ein Gericht, das aussieht wie ein Burger, aber nach Pizza schmeckt – oder umgekehrt", so Würfl. Und so geht's:

Zutaten für 2 Pizza-Burger:

2 Hamburgerbrötchen

100 g geriebener Mozzarella

4 EL Tomatenketchup

1 Minisalami

2 Oliven

4 Cocktailtomaten

Etwas getrockneten Oregano

Zubereitung: