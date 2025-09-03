Dienstag, 09. September 2025

Plus Vulkan, Schiefer, Ton

Lutscht die Rebe wirklich am Gestein?

Mineralisch, salzig, rauchig – so werden Weine oft beschrieben. Wer genau schmeckt, erkennt, was für Winzer klar ist: Wein ist mehr als nur Traube und bei jedem Schluck spricht der Weinberg mit.

Die Weinberge entlang der Ahr wachsen auf vielfältigen Böden, darunter Schiefer und Devonschiefer in den steileren Lagen, Lößlehm sowie mit Stein durchsetzte Lehmböden, und teilweise auch vulkanische Gesteine.  Foto: DWI/deutscheweine.de/dpa-tmn​

Von Claudia Wittke-Gaida

Bacharach/Östringen. Wenn Weinkenner und Winzer fachsimpeln, staunt man, was die alles aus einem Wein herausschmecken: So hätten Weine von steinigen Böden weniger Schmelz. Muschelkalk würde dafür sorgen, dass die Säure gepuffert wird. Und Porphyr erst - so nennt man rötliches vulkanisches Gestein - könne sogar für einen metallischen Anflug und Würze sorgen, die

