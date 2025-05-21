Von Julia Uehren

Frisch, bunt und voller Geschmack: Griechischer Salat, oder auch Bauernsalat, ist ein beliebter Klassiker aus der Balkan-Küche. Kein Wunder, vereint er doch knackig-frisches Gemüse mit mediterranen Aromen wie gesundem Olivenöl, würzigen Oliven und salzigem Feta.

In diesem Rezept ergänzen proteinreiche, weiße Bohnen den Salat um eine weitere Komponente und machen aus dem leichten Salat eine gehaltvolle Mahlzeit.

Zutaten für 4 Portionen:

255 g weiße Bohnen (Abtropfgewicht)

1 Schlangengurke

4 Tomaten

1 rote Zwiebel

90 g Kalamata-Oliven

15 g Petersilie (glatt)

1/2 Zitrone

4 EL Olivenöl

1 Prise Zucker

1 Prise Oregano (getrocknet)

Salz

Pfeffer

180 g Feta

Zubereitung:

1. Bohnen in ein Sieb geben und unter fließendem Wasser gründlich abspülen. Abtropfen lassen.

2. Gurke und Tomaten waschen und abtrocknen. Stielansatz wegschneiden und das Gemüse würfeln. Zwiebel schälen, halbieren und in Streifen schneiden. Oliven halbieren. Petersilie waschen, trocken schütteln und die Blätter grob hacken. Zitrone auspressen.

3. In einem kleinen Schälchen Zitronensaft und Olivenöl verquirlen und jeweils mit einer Prise Zucker und Oregano, Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Bohnen, Gurke, Tomaten, Zwiebel und Oliven in eine große Schüssel geben und vorsichtig mit der Salatsoße vermengen. Ca. 15 Minuten ziehen lassen.

5. Vor dem Servieren die Petersilie und den Feta (einfach mit den Fingern grob zerbröseln) untermengen.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/






