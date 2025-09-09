Raus aus der Sackgasse, rein in den neuen Job: Immer mehr Menschen wechseln den Beruf – sei es aus Überzeugung, wegen einer Kündigung oder weil sich die Branche verändert hat. So gelingt der Wechsel.
Von Bernadette Winter
Frankfurt. (dpa-tmn) Vom Automobilbau in die Rüstungsindustrie, vom Bürojob ins Klassenzimmer: In Zeiten des Fachkräftemangels und der Digitalisierung bieten sich neue Chancen, aber auch Herausforderungen für Berufsumsteiger. Doch welche Kompetenzen sind wirklich gefragt? Die wichtigsten Fragen und
Weiterlesen mit
-
Alle Artikel lesen mit RNZ+
-
Exklusives Trauerportal mit RNZ+
-
Weniger Werbung mit RNZ+